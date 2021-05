Manodopera clandestina e capi griffati ma falsi: denunciato un imprenditore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Borgo Mantovano (Mantova) - Usava Manodopera clandestina e produceva capi d'abbigliamento griffati ma completamente falsi. Per questo ieri a Borgo Mantovano un imprenditore cinese di 52 anni, operante ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Borgo Mantovano (Mantova) - Usavae producevad'abbigliamentoma completamente. Per questo ieri a Borgo Mantovano uncinese di 52 anni, operante ...

Advertising

WYXYOVANNI55 : @lamente2019 Non lo faranno mai se ci pensiamo hanno mai detto come fa il piccolo stato dico ???? non avvici. non vi… - LetiziaFirenze : Controlli in un'azienda a Prato, arrestato il titolare per sfruttamento di manodopera clandestina - ToscanaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Manodopera clandestina Manodopera clandestina e capi griffati ma falsi: denunciato un imprenditore Borgo Mantovano (Mantova) - Usava manodopera clandestina e produceva capi d'abbigliamento griffati ma completamente falsi. Per questo ieri a Borgo Mantovano un imprenditore cinese di 52 anni, operante nel settore tessile è stato ...

Nell'azienda tessile operai a nero e clandestini Per questo il titolare, un 33enne cinese, è stato arrestato dai carabinieri di Prato per il reato di sfruttamento di manodopera clandestina. La scoperta durante un controllo interforze avvenuto la ...

Manodopera clandestina e capi griffati ma falsi: denunciato un imprenditore IL GIORNO Clandestini cinesi nel laboratorio dei marchi falsi il titolare è stato denunciato per uso di marchi o segni distintivi e impiego della manodopera clandestina e sanzionato amministrativamente, perché non aveva adottato tutti i protocolli di ...

Manodopera clandestina e capi griffati ma falsi: denunciato un imprenditore Borgo Mantovano (Mantova) - Usava manodopera clandestina e produceva capi d'abbigliamento griffati ma completamente falsi. Per questo ieri a Borgo Mantovano un imprenditore cinese di 52 anni, operante ...

Borgo Mantovano (Mantova) - Usavae produceva capi d'abbigliamento griffati ma completamente falsi. Per questo ieri a Borgo Mantovano un imprenditore cinese di 52 anni, operante nel settore tessile è stato ...Per questo il titolare, un 33enne cinese, è stato arrestato dai carabinieri di Prato per il reato di sfruttamento di. La scoperta durante un controllo interforze avvenuto la ...il titolare è stato denunciato per uso di marchi o segni distintivi e impiego della manodopera clandestina e sanzionato amministrativamente, perché non aveva adottato tutti i protocolli di ...Borgo Mantovano (Mantova) - Usava manodopera clandestina e produceva capi d'abbigliamento griffati ma completamente falsi. Per questo ieri a Borgo Mantovano un imprenditore cinese di 52 anni, operante ...