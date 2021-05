M5S | gli espulsi preparano lo scisma Si va verso lo scontro frontale mentre si litiga per il ponte sullo Stretto

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci mancava ilper spaccare definitivamente a metà l’M5S. Dopo leoni dei grillini non allineati cacciati con ignominia dal portone principale e in procinto di prendersi una rivincita mettendo in campo un massiccio e numeroso gruppo di opposizione, dopo la traumatica separazione fra M5S e Rousseau per una penosa questione di soldi – tanti – che i Cinque Stelle devono dare – ma fanno melina – a Davide Casaleggio per l’utilizzo della piattaforma informatica, l’ultima tegola piovuta sulla capoccia del povero Giuseppe Conte, di Grillo, Crimi e Di Maio, l’ha lanciata il sottosegretario alle Infrastrutture, il siciliano Giancarlo Cancelleri. Che, nel corso dell’assemblea dei gruppi parlamentari, convocata proprio per discutere dell’opera – un tempo invisa al M5S, come ha velenosamente ricordato ...