Juve: Ronaldo contro tutti, compagni delusi da una sua azione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il rapporto tra il portoghese e lo spogliatoio è ai minimi storici La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, scrive di Cristiano Ronaldo. All’interno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il rapporto tra il portoghese e lo spogliatoio è ai minimi storici La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, scrive di Cristiano. All’interno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : #Juve a #Sassuolo tra liti e tensioni e anche la gita di #Ronaldo a Maranello con i vertici del club diventa un cas… - Gazzetta_it : Zero tiri in porta: #Ronaldo fantasma in campo e nel futuro della Juve #JuveMilan - _DAGOSPIA_ : RONALDO SENZA CHAMPIONS SALUTERA’ LA JUVE. LA POSIZIONE DI CRISTIANO RONALDO È LA PIÙ INSOSTENIBILE… - EMIGOAL : RT @capuanogio: #Juve a #Sassuolo tra liti e tensioni e anche la gita di #Ronaldo a Maranello con i vertici del club diventa un caso. L'ass… - G_net75 : @GabCirilli In realtà chi ha visto la partita, sostiene che la Juve sembrava una squadra di categoria inferiore, nn… -