Inter-Roma: le probabili formazioni del match (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel big match della 36° giornata, la Roma è alla ricerca di punti per garantirsi la Conference. L’Inter dà minutaggio ai titolari Penultimo incontro stagionale a San Siro, fronte nerazzurro. L’Inter, già da due giornate campione d’Italia, dovrà affrontare una Roma in cerca di conferma, la quale si giocherà a Milano l’unico obbiettivo ancora alla portata di questo campionato: la qualificazione alla Conference League. QUI Inter – Per questa partita, Conte darà minutaggio a quei giocatori meno utilizzati, riportando dal primo minuto in campo Radu in porta, con Ranocchia e D’Ambrosio al fianco di Skriniar in difesa. Ancora spazio a centrocampo invece per Vecino, favorito su Sensi, insieme a Barella e al rientrante Brozovic in cabina di regia; fasce occupate da Perisic a sinistra, e ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel bigdella 36° giornata, laè alla ricerca di punti per garantirsi la Conference. L’dà minutaggio ai titolari Penultimo incontro stagionale a San Siro, fronte nerazzurro. L’, già da due giornate campione d’Italia, dovrà affrontare unain cerca di conferma, la quale si giocherà a Milano l’unico obbiettivo ancora alla portata di questo campionato: la qualificazione alla Conference League. QUI– Per questa partita, Conte darà minutaggio a quei giocatori meno utilizzati, riportando dal primo minuto in campo Radu in porta, con Ranocchia e D’Ambrosio al fianco di Skriniar in difesa. Ancora spazio a centrocampo invece per Vecino, favorito su Sensi, insieme a Barella e al rientrante Brozovic in cabina di regia; fasce occupate da Perisic a sinistra, e ...

