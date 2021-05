Il Paradiso delle signore e Un posto al sole, anticipazioni 13 maggio: problemi sentimentali in vista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Paradiso delle signore e Un posto al sole continueranno ad emozionare i fedeli telespettatori con le loro storie ricche di colpi di scena. Le anticipazioni relative agli episodi in onda domani 13 maggio, rivelano che i protagonisti di entrambe le soap saranno alle prese con problemi sentimentali. A Milano, Dora e Stefania saranno molto tristi a causa del fatto che si sono innamorate di ragazzi che non possono ricambiarle. Non andrà meglio a Silvia e a Michele a Napoli, i quali sono in crisi da tempo e faranno fatica a ritrovarsi. Il Paradiso delle signore, trama 13 maggio: Dora e Stefania tristi per amore Ludovica, dopo lo straziante dialogo avuto con ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ile Unalcontinueranno ad emozionare i fedeli telespettatori con le loro storie ricche di colpi di scena. Lerelative agli episodi in onda domani 13, rivelano che i protagonisti di entrambe le soap saranno alle prese con. A Milano, Dora e Stefania saranno molto tristi a causa del fatto che si sono innamorate di ragazzi che non possono ricambiarle. Non andrà meglio a Silvia e a Michele a Napoli, i quali sono in crisi da tempo e faranno fatica a ritrovarsi. Il, trama 13: Dora e Stefania tristi per amore Ludovica, dopo lo straziante dialogo avuto con ...

