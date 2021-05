Harry Styles porta gli anni Settanta sul palco dei Brit Awards 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sul palco dei Brit Awards, Harry Styles ha vinto due volte. La prima per il suo singolo Watermelon Sugar che si è aggiudicato il riconoscimento nella categoria dei migliori singoli dell'anno. Il secondo, che oramai va di pari passo con il suo talento musicale, è quello per l'abito che ha scelto di indossare in occasione della cerimonia della premiazione. Non un abito qualunque, of course, ma un vestito firmato Gucci, di cui Harry Styles è ambassador, lo sappiamo bene. In particolare quello che ha rubato la scena durante la consegna degli Oscar della musica Britannica è un vestito facente parte della collezione creata e ideata per il 100 anni della maison fiorentina, Aria, caratterizzato da una stampa geometrica, con ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Suldeiha vinto due volte. La prima per il suo singolo Watermelon Sugar che si è aggiudicato il riconoscimento nella categoria dei migliori singoli dell'anno. Il secondo, che oramai va di pari passo con il suo talento musicale, è quello per l'abito che ha scelto di indossare in occasione della cerimonia della premiazione. Non un abito qualunque, of course, ma un vestito firmato Gucci, di cuiè ambassador, lo sappiamo bene. In particolare quello che ha rubato la scena durante la consegna degli Oscar della musicaca è un vestito facente parte della collezione creata e ideata per il 100della maison fiorentina, Aria, caratterizzato da una stampa geometrica, con ...

