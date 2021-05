“Harry ha fallito con Meghan Markle”. E lui e William deludono Diana (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nonostante Harry e Meghan Markle aspettino una bambina e concludono affari d’oro in America, in molti guardano alla coppia come a un fallimento per la Monarchia e a una delusione per la Famiglia Reale che avrebbe ferito anche Lady Diana se avesse potuto assistere alla faida con William e Kate Middleton. Su più fronti Harry e Meghan Markle continuano ad essere attaccati, specialmente dopo l’intervista a Oprah Winfrey e la comparsa del Principe in Gran Bretagna dopo i funerali di Filippo. A intervenire questa volta contro la coppia è Lady Victoria Hervey, ex flirt del Principe Andrea. La socialite ha rivelato di aver predetto che Meghan “sarebbe scappata presto in Usa”. Secondo Lady Victoria, Harry avrebbe corso troppo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nonostanteaspettino una bambina e concludono affari d’oro in America, in molti guardano alla coppia come a un fallimento per la Monarchia e a una delusione per la Famiglia Reale che avrebbe ferito anche Ladyse avesse potuto assistere alla faida cone Kate Middleton. Su più fronticontinuano ad essere attaccati, specialmente dopo l’intervista a Oprah Winfrey e la comparsa del Principe in Gran Bretagna dopo i funerali di Filippo. A intervenire questa volta contro la coppia è Lady Victoria Hervey, ex flirt del Principe Andrea. La socialite ha rivelato di aver predetto che“sarebbe scappata presto in Usa”. Secondo Lady Victoria,avrebbe corso troppo ...

