Gerusalemme, ora è guerra: scontro Israele-Hamas, morti e feriti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le tensioni dei giorni scorsi sulla Spianata delle moschee a Gerusalemme Est si sono trasformate nel giro di qualche ora in un vero e proprio conflitto armato. E' stata una notte di combattimenti quella appena trascorsa nella regione. Israele ha preso di mira i movimenti islamici palestinesi nella Striscia di Gaza con una serie di raid mirati: contro Hamas, innanzitutto, ma anche ai danni della Jihad Islamica. E questi hanno bombardato le città del Sud d'Israele - Ashkelon e Ashdod - con una pioggia di razzi Qassam. Oltre 250 quelli lanciati contro lo Stato ebraico, che ha replicato colpendo più di 130 obiettivi militari nell'enclave palestinese. Almeno 24 le vittime nella Striscia. Ma non si tratta solo di militanti islamici. Se infatti le Brigate al Quds, braccio armato della Jihad islamica, lamentano la morte di due ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le tensioni dei giorni scorsi sulla Spianata delle moschee aEst si sono trasformate nel giro di qualche ora in un vero e proprio conflitto armato. E' stata una notte di combattimenti quella appena trascorsa nella regione.ha preso di mira i movimenti islamici palestinesi nella Striscia di Gaza con una serie di raid mirati: contro, innanzitutto, ma anche ai danni della Jihad Islamica. E questi hanno bombardato le città del Sud d'- Ashkelon e Ashdod - con una pioggia di razzi Qassam. Oltre 250 quelli lanciati contro lo Stato ebraico, che ha replicato colpendo più di 130 obiettivi militari nell'enclave palestinese. Almeno 24 le vittime nella Striscia. Ma non si tratta solo di militanti islamici. Se infatti le Brigate al Quds, braccio armato della Jihad islamica, lamentano la morte di due ...

