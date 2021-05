Gattuso ha concesso una giornata di riposo ai giocatori azzurri dopo la vittoria contro l’Udinese (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Napoli, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che mister Gennaro Gattuso ha concesso una giornata di riposo ai calciatori azzurri dopo la vittoria con l’Udinese. Di seguito la nota: “dopo il successo sull’Udinese allo Stadio Maradona, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Napoli, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che mister Gennarohaunadiai calciatorilacon. Di seguito la nota: “il successo sulallo Stadio Maradona, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Glipreparano il matchla Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle ore 12.30 per la 37esimadi Serie A”.

Advertising

gilnar76 : Gattuso ha concesso ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - sscalcionapoli1 : Collovati: “Gattuso via a fine anno, con il Cagliari si è concesso troppo” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GDA - Collovati: 'Gattuso via a fine anno, con il Cagliari si è concesso troppo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GDA - Collovati: 'Gattuso via a fine anno, con il Cagliari si è concesso troppo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GDA - Collovati: 'Gattuso via a fine anno, con il Cagliari si è concesso troppo' -