Francia | inflazione in moderata crescita in aprile

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Confermata in modestal’innel mese di. Secondo l’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l’è risultata in aumento dell’1,2% su base tendenziale, al di sotto dlel’1,3% indicato nella stima preliminare, ma in accelerazione rispetto all’1,1% di marzo. Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,1% contro il +0,6% registrato a marzo. Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dell’1,6% su base annua, contro l’1,7% dle consensus, mentre su base mensile l’armonizzata evidenzia un aumento dello 0,2% (consnesus +0,3%). (Foto: © alexlmx / 123RF)

Confermata in modesta crescita l'innel mese di aprile. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'è risultata in aumento dell'1,2% su base tendenziale, al di sotto dlel'1,3% indicato ...