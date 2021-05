“É sempre mezzogiorno” | babà di Mauro Improta

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 12 maggio 2021), come avviene ogni mercoledì, neldi Rai1, celebra la tradizione culinaria campana, preparando uno dei tanti piatti che la rappresentano. Oggi, in particolare, tocca al re dei dolci napoletani, il. Ingredienti Impasto: 250 g farina manitoba, 5 uova (250 g), 100 g burro, 30 g miele di acacia, 5 g sale, 15 g lievito Bagna: 1 l acqua, 450 g zucchero, 100 ml rum a 70°, scorza di 1 limone, 1 arancia, vaniglia, 1 stecca di cannella Crema: 500 g latte, 100 g zucchero, 4 tuorli, vaniglia, 50 g amido di mais, 150 g panna montata, 10 amarene, 10 fragole Procedimento Partiamo dall’impasto: mettiamo in planetaria, o in una ciotola, la farina manitoba, il lievito di birra fresco sbriciolato, parte del burro morbido, il miele, parte delle uova fredde sbattute e cominciamo ad impastare con la ...