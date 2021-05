Cristiano Ronaldo fa una visita a Maranello e compra una Ferrari Monza: ecco quanto costa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il giorno dopo la sconfitta contro il Milan, lunedì 10 maggio, Cristiano Ronaldo si è consolato recandosi in elicottero agli stabilimenti Ferrari di Maranello in compagnia di John Elkann e Andrea Agnelli. Poteva uscirne a mani vuote? Ovviamente no. Il campione infatti ha aggiunto alla propria collezione di automobili anche una Ferrari Monza Sp1 che dovrebbe costare circa 1.600.00 euro. Non è il primo ad aver optato per questa tipologia, già in passato infatti Zlatan Ibrahimovic aveva acquistato lo stesso modello. Come riportato dal Corriere della Sera, “la vettura, prodotta in tiratura limitata di 499 esemplari, è stata venduta unicamente a clienti selezionati dalla Ferrari” e CR7 è uno di questi. Il campione portoghese, jeans e t-shirt bianca, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il giorno dopo la sconfitta contro il Milan, lunedì 10 maggio,si è consolato recandosi in elicottero agli stabilimentidiin compagnia di John Elkann e Andrea Agnelli. Poteva uscirne a mani vuote? Ovviamente no. Il campione infatti ha aggiunto alla propria collezione di automobili anche unaSp1 che dovrebbere circa 1.600.00 euro. Non è il primo ad aver optato per questa tipologia, già in passato infatti Zlatan Ibrahimovic aveva acquistato lo stesso modello. Come riportato dal Corriere della Sera, “la vettura, prodotta in tiratura limitata di 499 esemplari, è stata venduta unicamente a clienti selezionati dalla” e CR7 è uno di questi. Il campione portoghese, jeans e t-shirt bianca, ha ...

