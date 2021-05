Covid | metodo bizzarro per combatterlo | la comunità scientifica smentisce

Leggi su chenews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) In India si sta sempre più rafforzando unparticolare per rendersi immune alma i medici smentiscono fortemente.(AdobeStock)Con lo scoppio della pandemia per, in giro per il mondo si sono visti gli episodi più disparati per prevenirlo. Il terrore nelle persone ha portato a fare delle cose che, probabilmente, mai avrebbero fatto prima. Basti pensare alle tante persone che, sotto suggerimento di Trump, sono finite in ospedale per aver bevuto della candeggina. Ecco, da qui si capisce lo sconforto delle persone ma anche una certa ingenuità. In India, si sta rafforzando l’idea che unpossa essere utile per prevenire il coronavirus, per essere immuni. Siamo sicuri che ilvi farà sorridere ma anche provare una certa sensazione di ...