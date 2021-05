Coronavirus: in Italia altri 7.852 positivi e 262 vittime. Tasso di positività 2,5% (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 7.852 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.946. Sono invece 262 le vittime in un giorno, in aumento rispetto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 7.852 ial test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.946. Sono invece 262 lein un giorno, in aumento rispetto...

Advertising

Affaritaliani : ALCUNI FATTI CHE NON APPAIONO SUI GRANDI MEDIA ?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 262 le vittime - RaiNews : V. Marino, dir. medica #Pfizer Italia, a @RaiStudio24: l'obiettivo comune è sconfiggere il #coronavirus, le aziende… - Anonymus711 : La situazione italiana,, non è tra le peggiori. Ricordo, che nn è solo in Italia instaurata la dittatura sanitaria,… - Leonard48598239 : @titina_q Italia oggi Covid: Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo… -