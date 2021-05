“Coprifuoco? C’è margine per slittamento”. Così Locatelli del Cts (manca solo Draghi) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – “C’è il margine per uno slittamento del Coprifuoco“: parola di Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Insomma, ora lo dicono pure gli esperti che l’odiosa e odiata restrizione, vero e proprio ostacolo alla ripartenza del Paese e al rilancio del turismo, si può quanto meno posticipare. Mentre la maggioranza è spaccata tra “rigoristi” come alcuni ministri giallofucsia e soprattutto come il ministro della Salute Speranza – che vorrebbe rimandare il posticipo del Coprifuoco il più possibile – e centrodestra di governo insieme a Italia Viva che invece ne chiedono l’abolizione, ora qualcosa si muove. Locatelli (Cts): “margine per slittamento Coprifuoco, scelta spetta al governo” “Credo che ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – “C’è ilper unodel“: parola di Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Insomma, ora lo dicono pure gli esperti che l’odiosa e odiata restrizione, vero e proprio ostacolo alla ripartenza del Paese e al rilancio del turismo, si può quanto meno posticipare. Mentre la maggioranza è spaccata tra “rigoristi” come alcuni ministri giallofucsia e soprattutto come il ministro della Salute Speranza – che vorrebbe rimandare il posticipo delil più possibile – e centrodestra di governo insieme a Italia Viva che invece ne chiedono l’abolizione, ora qualcosa si muove.(Cts): “per, scelta spetta al governo” “Credo che ci ...

Advertising

carlosibilia : Visto che Locatelli ha dichiarato che 'c'è margine per slittamento del coprifuoco, ma è decisione politica', come G… - Agenzia_Ansa : Covid, Locatelli: 'C'è margine per lo slittamento del coprifuoco. Ma è presto per togliere le mascherine e tornare… - borghi_claudio : E @vfeltri centra il problema a @Ariachetira Quello che uccide il turismo è il timore dei LOCKDOWN e del COPRIFUOCO… - GfveGianfra : @matteosalvinimi Lì c’è la guerra, purtroppo, ed è giusto il coprifuoco. In Italia la GUERRA NON C’È e NESSUNO ha i… - BonFire_gga : RT @RadioSavana: Chivasso, marea di cittadini in difesa di donna Rosanna al grido di libertà! Dietro Rosanna c'è un paese intero (la parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco C’è Covid, Coldiretti Liguria: «Bene la copertura assicurativa per incentivare il turismo straniero estivo» Riviera24