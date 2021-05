Come si mangia da Isa Mazzocchi: nella tabaccheria con una stella Michelin (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bilegno: un cartello campeggia in mezzo ai campi della campagna piacentina. 100 abitanti scarsi, una frazione di Borgonovo Val Tidone, in quella zona di confine dove si è ancora nella Pianura Padana ma si vedono a pochi passi le colline dell’Appennino Ligure. Il ristorante La Palta è nel nulla ed è una stella Michelin che più che “meritare una sosta”, come vorrebbe per definizione la Rossa, necessita di certo una deviazione. C’è la chiesa, però qui non c’è neppure il municipio. La Palta non è infatti l’unico ristorante stellato della zona, e neppure l’unico ristorante: è proprio l’unica attività commerciale del paese, oltre alle poche case e la chiesa. Qui è nata, cresciuta e ha conquistato la stella Michelin Isa Mazzocchi, vincitrice del Premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Clicquot. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bilegno: un cartello campeggia in mezzo ai campi della campagna piacentina. 100 abitanti scarsi, una frazione di Borgonovo Val Tidone, in quella zona di confine dove si è ancora nella Pianura Padana ma si vedono a pochi passi le colline dell’Appennino Ligure. Il ristorante La Palta è nel nulla ed è una stella Michelin che più che “meritare una sosta”, come vorrebbe per definizione la Rossa, necessita di certo una deviazione. C’è la chiesa, però qui non c’è neppure il municipio. La Palta non è infatti l’unico ristorante stellato della zona, e neppure l’unico ristorante: è proprio l’unica attività commerciale del paese, oltre alle poche case e la chiesa. Qui è nata, cresciuta e ha conquistato la stella Michelin Isa Mazzocchi, vincitrice del Premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Clicquot.

Advertising

greyslodovica : RT @invoItino: là dentro nessuno si mangia il palco come tancredi ed è una grande verità che va detta - AdolfoTasinato : @doluccia16 Ma chi se la mangia le cose che cucina? Se cucina come parla sai che zozzeria. - HoFattoCosiIo : RT @invoItino: là dentro nessuno si mangia il palco come tancredi ed è una grande verità che va detta - lindamissesgguk : RT @blurryfacesXx: ah e come ultima cosa vorrei ricordarvi che fa più views jungkook che mangia l’insalata dei grammy e dei brits messi ins… - JiminMatsumoto : RT @blurryfacesXx: ah e come ultima cosa vorrei ricordarvi che fa più views jungkook che mangia l’insalata dei grammy e dei brits messi ins… -