Che cosa cambia (e cosa no) su Whatsapp dal 15 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - No: anche se c'è una data, non ci sarà un blackout immediato se gli utenti non accettano la nuova informativa sulla privacy. Ma sì: di fatto, con il passare delle settimane, l'app diventerebbe inutilizzabile. Dell'aggiornamento di Whatsapp si parla da mesi. Diventerà necessario a partire dal 15 maggio. Ecco che cosa succederà, che cosa cambia e che cosa resta. Che cosa succede il 15 maggio Lo ha spiegato Whatsapp rispondendo a una serie di Faq sul suo sito: se l'utente non accetta l'aggiornamento, "il 15 maggio non sarà eliminato nessun account e non si perderanno funzionalità". Non c'è quindi un interruttore che spegne le versioni non ...

