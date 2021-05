Cena con delitto 2: Janelle Monáe entra a far parte del cast (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'attrice Janelle Monáe è il più recente nome prestigioso a entrare nel cast di Cena con delitto 2, l'atteso sequel diretto da Rian Johnson. Cena con delitto 2 continua a trovare, uno dopo l'altro, i suoi protagonisti e la star più recente a entrare a far parte del cast è Janelle Monáe. L'attrice e cantante è stata recentemente protagonista della seconda stagione di Homecoming e del film Antebellum. Rian Johnson tornerà alla regia del sequel di Cena con delitto - Knives Out e le riprese sono attualmente previste in estate in Grecia. I dettagli sul secondo capitolo delle indagini del detective interpretato da Daniel Craig non sono stati ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'attriceè il più recente nome prestigioso are neldicon2, l'atteso sequel diretto da Rian Johnson.con2 continua a trovare, uno dopo l'altro, i suoi protagonisti e la star più recente are a fardel. L'attrice e cantante è stata recentemente protagonista della seconda stagione di Homecoming e del film Antebellum. Rian Johnson tornerà alla regia del sequel dicon- Knives Out e le riprese sono attualmente previste in estate in Grecia. I dettagli sul secondo capitolo delle indagini del detective interpretato da Daniel Craig non sono stati ...

Advertising

alexmagnicxc : @Losconosciuto1 Ho visto dei normalissimi di pisello frequentate ragazze /donne gran topone ragazzi noi ragioniamo… - silvianalon : Eccomi. Una giornata lunghissima, senza pausa pranzo ma con due eccezionali incontri. Stanca, senza voce, vado a ce… - CinziaVanPelt : Pausa cena il mio collega mangia the con i biscotti io peperoni ripieni ?? - PULCIOTTO77 : Buona cena con un ricordo - ftzaynn : stasera salto la cena solo per non mettermi al tavolo con quelli -