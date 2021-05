Canoa velocità, Carlo Tacchini in finale col miglior tempo nel C1 1000 alle qualificazioni olimpiche! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono scattate stamattina a Szeged, in Ungheria, le qualificazioni olimpiche su base europea della Canoa velocità: subito in acqua tre azzurri e le notizie migliori arrivano da Carlo Tacchini, che passa direttamente alla finale di domani col miglior crono assoluto nel C1 1000 maschile. Dovranno passare dalle semifinali della tarda mattinata, invece, Andrea Schera nel K1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile. Nel C1 1000 maschile la lotta è serrata per l’unico pass olimpico a disposizione domani: Carlo Tacchini vince in rimonta la prima batteria e fissa il miglior crono assoluto in 4’00?15, andando a precedere il magiaro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono scattate stamattina a Szeged, in Ungheria, leolimpiche su base europea della: subito in acqua tre azzurri e le notiziei arrivano da, che passa direttamente alladi domani colcrono assoluto nel C1maschile. Dovranno passare dsemifinali della tarda mattinata, invece, Andrea Schera nel K1maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile. Nel C1maschile la lotta è serrata per l’unico pass olimpico a disposizione domani:vince in rimonta la prima batteria e fissa ilcrono assoluto in 4’00?15, andando a precedere il magiaro ...

Advertising

OA_Sport : Il poliziotto verbanese è già in finale, altri due azzurri passeranno dalle semifinali - Giordan85377483 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Otto azzurri cercano il passaggio alle finali di domani per giocarsi il pass olimpico - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Otto azzurri cercano il passaggio alle finali di domani per giocarsi il pass olimpico - Sport24h_it : Gli Azzurri della canoa velocità in Ungheria in cerca dei pass per Tokyo - OA_Sport : #CANOAVELOCITA' Qualificazioni olimpiche di scena quest'oggi e domani: scopriamo il numero di pass a disposizione n… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa velocità Canoa: velocità, azzurri a Szeged per le qualificazioni olimpiche Da mercoledì a domenica il bacino artificiale di Szeged, in Ungheria, ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo. Il corposo programma di gara prevede le prime due giornate dedicate proprio all'assegnazione delle carte olimpiche. Mercoledì 12 maggio si parte con ...

Canoa, qualificazioni Tokyo 2020: gli azzurri impegnati a Szeged vanno a caccia di pass olimpici A partire da mercoledì 12 maggio Szeged, in Ungheria , ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo. Nelle prime due giornate verranno assegnate proprio le tanto attese carte olimpiche: si parte con le batterie e le semifinali delle discipline ...

LIVE Canoa velocità, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Carlo Tacchini in finale! Agata Fantini ed Andrea Schera in semifinale OA Sport Da mercoledì a domenica il bacino artificiale di Szeged, in Ungheria, ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo dellae la prima tappa di coppa del mondo. Il corposo programma di gara prevede le prime due giornate dedicate proprio all'assegnazione delle carte olimpiche. Mercoledì 12 maggio si parte con ...A partire da mercoledì 12 maggio Szeged, in Ungheria , ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo dellae la prima tappa di coppa del mondo. Nelle prime due giornate verranno assegnate proprio le tanto attese carte olimpiche: si parte con le batterie e le semifinali delle discipline ...