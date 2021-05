Bruno Rolandi | Bella e triste come Marilyn La sua immagine ormai è un’icona degli Anni 50

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 12 maggio 2021)capire a pieno un’epoca basta soffermarsi sulla storia della moda e sulle tendenze. Sempre in continua evoluzione, la moda si trasforma, muta anno dopo anno. Le epoche passate sono caratterizzate da mode tradizionali e tendenze contro-cultura, ma c’è sempre un filo conduttore che le unisce: la società.A partire dagli anni 20 vedremo una vera e propria evoluzione, del pensiero e della cultura e come queste influenzino il modo di vivere, di vestirsi, le acconciature, il make-up e tanto altro. Iniziamo il nostro viaggio nel tempo! Click to view slideshow. Gli Anni 20 sono sinonimo di rinascita, cambiamento. Sono queste le parole chiave che descrivono a pieno quest’epoca. La Prima Guerra Mondiale è appena finita e la società ha voglia di imporsi e prevaricare ...