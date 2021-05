“Bravo papà”, la figlia di Mattia Torre ritira il premio: commozione ai David 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Standing ovation e grande commozione ieri durante la cerimonia di consegna dei David di Donatello all’annuncio del premio postumo alla migliore sceneggiatura originale che è andato per il film ‘Figli’ a Mattia Torre, lo sceneggiatore e regista scomparso nel 2019 a soli 47 anni. A ritirare il premio sono salite sul palco la moglie Francesca e la giovanissima figlia Emma. E a pronunciare il discorso è stata quest’ultima, che ha ereditato l’ironia del papà: “Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più”, ha detto ringraziando anche le ostetriche che fanno nascere i figli. “Bravo papà”, ha concluso nella commozione della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Standing ovation e grandeieri durante la cerimonia di consegna deidi Donatello all’annuncio delpostumo alla migliore sceneggiatura originale che è andato per il film ‘Figli’ a, lo sceneggiatore e regista scomparso nel 2019 a soli 47 anni. Are ilsono salite sul palco la moglie Francesca e la giovanissimaEmma. E a pronunciare il discorso è stata quest’ultima, che ha ereditato l’ironia del: “Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questoanche se non c’è più”, ha detto ringraziando anche le ostetriche che fanno nascere i figli. “”, ha concluso nelladella ...

