Ben Harper in concerto a Torino a luglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ben Harper in concerto a Torino. Torna in Italia e recupera le date saltate nel 2020 a causa della pandemia. In quattro giorni un vero e proprio tour della penisola che parte da Vicenza il 14 luglio al Summer Festival di Marostica (Vicenza). Il 16 luglio sarà la volta dell'Umbria jazz 2021 all'Arena Santa Giuliana a Perugia e il 18 luglio a Stupinigi Sonic Park a Nichelino. Ben Harper, il concerto a Torino L'anno scorso Ben Harper era stato costretto ad annullare il tour con gli Innocent Criminals, ma per non lasciare i fan italiani a bocca asciutta, Ben Harper ha deciso di intraprendere A Solo Evening with Ben Harper, un breve tour in un'intima versione solista e in acustico.

