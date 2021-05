Assassin’s Creed Valhalla | L’ira dei Druidi disponibile da domani

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ubisoft ha annunciato che dasaràper tutte le piattaforme la prima principale espansione di’s,dei. La nuova avventura di Eivor vedrà i giocatori impegnati in un viaggio nell’incantevole e seducente Irlanda, alla scoperta dei misteri di un antico cultoco, i Figli di Danu. Tuffandosi nei miti e nel folklore gaelico, dovranno farsi strada attraverso foreste infestate e scenari impressionanti aiutando i re gaelici a unificare l’Irlanda. La storia incomincia quando Eivor è chiamato in Irlanda dal lontano cugino Barid. Si trova presto coinvolto con l’Alto Re d’Irlanda Flann Sinna in un pericoloso viaggio per riunire le varie fazioni sul campo. L’intrigante e infida Irlanda celtica è una ...