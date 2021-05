Aiutare bar e ristoranti è giustissimo, ma le città ora sono mangiatoie a cielo aperto (Di mercoledì 12 maggio 2021) sono stati mesi difficili e angosciosi per chi era titolare di un bar o ristorante. Molti, dopo l’estate scorsa, avevano adeguato i locali secondo le misure richieste, salvo poi essere chiusi lo stesso questo autunno. Il poco lavoro che c’è stato è stato soprattutto quello dell’asporto, non sufficiente certo a compensare la mancanza di entrate. Molti ristoratori e baristi hanno chiuso per sempre. Uno di loro, a Roma, l’altro ieri si è tolto la vita. Insomma, sicuramente questa categoria ha vissuto una tragedia innegabile, e personalmente ho sempre condiviso le loro proteste, anche perché credo che la pandemia sia stata vissuta diversamente da chi aveva un posto al caldo, sicuro al cento per cento e pubblico e chi invece non ha avuto nessuna certezza. Il tragico di questa pandemia è che o si muore di Covid-19 oppure di fame, ma la seconda opzione spesso è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)stati mesi difficili e angosciosi per chi era titolare di un bar o ristorante. Molti, dopo l’estate scorsa, avevano adeguato i locali secondo le misure richieste, salvo poi essere chiusi lo stesso questo autunno. Il poco lavoro che c’è stato è stato soprattutto quello dell’asporto, non sufficiente certo a compensare la mancanza di entrate. Molti ristoratori e baristi hanno chiuso per sempre. Uno di loro, a Roma, l’altro ieri si è tolto la vita. Insomma, sicuramente questa categoria ha vissuto una tragedia innegabile, e personalmente ho sempre condiviso le loro proteste, anche perché credo che la pandemia sia stata vissuta diversamente da chi aveva un posto al caldo, sicuro al cento per cento e pubblico e chi invece non ha avuto nessuna certezza. Il tragico di questa pandemia è che o si muore di Covid-19 oppure di fame, ma la seconda opzione spesso è stata ...

