Agente Bastoni: “All’Inter cose che non mi sono mai capitate …” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, sta aspettando di rinnovare il suo contratto. Ma senza prestito, i nerazzurri hanno le mani legate Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alessandro, difensore dell'Inter, sta aspettando di rinnovare il suo contratto. Ma senza prestito, i nerazzurri hanno le mani legate

Advertising

capuanogio : Tullio Tinti (agente di #Bastoni): 'Da quattro mesi abbiamo un accordo per il rinnovo di contratto e mi hanno detto… - GoalItalia : Bastoni, rinnovo in bilico? L’agente: “Se l’Inter vorrà alle cifre concordate ok, altrimenti dall’1 luglio in poi l… - TConcilianti : Buongiorno Inter 19 Campioni d'Italia!???? Riassunto delle puntate precedenti: l'agente di Bastoni ha disegnato le n… - PianetaMilan : Agente #Bastoni al @CorSport: 'All'@Inter cose che non mi sono mai capitate ...' - #Calcio @SerieA #SerieA… - HariChannel : SUMA: 'L'AGENTE DI BASTONI PAROLE PESANTI, IL PRESTITO PONTE ARRIVERA'? MAROTTA..' -