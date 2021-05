Acqua piovana dal soffitto e carenze igieniche in 2 strutture per anziani di Casalbordino e Monteodorisio, nei guai i responsabili (Di mercoledì 12 maggio 2021) I carabinieri del Nas di Pescara hanno segnalato, al termine di un'ispezione, all'autorità sanitaria e amministrativa 2 legali responsabili di altrettante strutture assistenziali per anziani di ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 12 maggio 2021) I carabinieri del Nas di Pescara hanno segnalato, al termine di un'ispezione, all'autorità sanitaria e amministrativa 2 legalidi altrettanteassistenziali perdi ...

