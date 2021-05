Zitti tutti parla Berrettini: "Mi sento un Top' (Di martedì 11 maggio 2021) Se a Madrid Matteo Berrettini è arrivato in fondo col tennis, col servizio e col drittone, a Roma ha cominciato con tanta testa e mentalità. "Contro Basilashvili è stata più una vittoria di testa che ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Se a Madrid Matteoè arrivato in fondo col tennis, col servizio e col drittone, a Roma ha cominciato con tanta testa e mentalità. "Contro Basilashvili è stata più una vittoria di testa che ...

