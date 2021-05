Zhang-Inter, dalla foto scudetto al disastro (Di martedì 11 maggio 2021) Cosa sta succedendo dentro e fuori l'Inter, trascorse nemmeno due settimane dalla conquista dello scudetto numero 19 che ha Interrotto l'egemonia juventina sul calcio italiano? Domanda legittima, perché il muro di certezze e serenità che per mesi ha retto intorno alla parte sportiva del club si sta pericolosamente sgretolando in pochi giorni. La festa è finita, (non) andate in pace. E al centro della festa c'è lui, Steven Zhang, rampollo di casa Suning tornato dal lungo esilio cinese giusto in tempo per farsi la foto scudetto, stappare una bottiglia di quelle buone e poi mettere a dieta tutti. Che non sarebbe nemmeno il cuore del problema, visto che la pandemia ha colpito indistintamente tutti i top club del calcio europeo costringendoli a rivedere al ribasso i loro ... Leggi su panorama (Di martedì 11 maggio 2021) Cosa sta succedendo dentro e fuori l', trascorse nemmeno due settimaneconquista dellonumero 19 che harotto l'egemonia juventina sul calcio italiano? Domanda legittima, perché il muro di certezze e serenità che per mesi ha retto intorno alla parte sportiva del club si sta pericolosamente sgretolando in pochi giorni. La festa è finita, (non) andate in pace. E al centro della festa c'è lui, Steven, rampollo di casa Suning tornato dal lungo esilio cinese giusto in tempo per farsi la, stappare una bottiglia di quelle buone e poi mettere a dieta tutti. Che non sarebbe nemmeno il cuore del problema, visto che la pandemia ha colpito indistintamente tutti i top club del calcio europeo costringendoli a rivedere al ribasso i loro ...

