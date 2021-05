WhatsApp | cosa succede dal 15 maggio se non si accetta la nuova informativa privacyHDblog it

Advertising

DEF3NC91LXSS : @94WALLXS no aspetta avevo letto una cosa riguardo al telefono vieni su whatsapp - starIityoon : oggi compito di fisica non si sa su cosa e dal momento che ci controlla se siamo online su whatsapp abbiamo dovuto… - T00MUCHT00ASK : io e ylenia abbiamo l’abilità di parlare di una cosa su whatsapp, un’altra su instagram, un’altra ancora nei dm di… - cosa_sai : RT @rudi_de_fanti: #Bologna Inoltro questo appello che mi ha inviato un’ amica su whatsapp. - zazoomblog : WhatsApp cosa succederà il 15 maggio se non accettate i nuovi termini? - #WhatsApp #succederà #maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp cosa

Nel frattempo, però, l' accesso alle funzionalità disarà effettivamente limitato .SUCCEDE DAL 15 MAGGIO Sino a quando non accetterà i nuovi termini e la nuova informativa privacy - ...E il regista sa giàaccadrà in un possibile sequel. Army of the Dead - Zack Snyder pensa già ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere suI nuovi termini di servizio e la nuova informativa sulla privacy di WhatsApp entreranno in vigore da sabato 15 maggio e i gestori della popolare piattaforma di messaggistica hanno predisposto un'appos ...Israele ha effettuato nelle scorse ore raid mirati contro 130 obiettivi palestinesi nella Striscia di Gaza e decine di militanti di Hamas sono stati uccisi. L'emergenza in realtà mai finita ritorna su ...