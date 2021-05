Venti di guerra tra Hamas e Israele | razzi su Ashkelon | raid su Gaza

Advertising

giovannilegena : RT @Camillamariani4: Venti di guerra ovunque, Medio Oriente, Africa, Birmania..e noi, mentre ci sparano addosso nel Mediterraneo, abbiamo l… - GiustoQueo : RT @Camillamariani4: Venti di guerra ovunque, Medio Oriente, Africa, Birmania..e noi, mentre ci sparano addosso nel Mediterraneo, abbiamo l… - butera_linda : RT @Camillamariani4: Venti di guerra ovunque, Medio Oriente, Africa, Birmania..e noi, mentre ci sparano addosso nel Mediterraneo, abbiamo l… - francescamir48 : RT @Camillamariani4: Venti di guerra ovunque, Medio Oriente, Africa, Birmania..e noi, mentre ci sparano addosso nel Mediterraneo, abbiamo l… - RoxLory : RT @Camillamariani4: Venti di guerra ovunque, Medio Oriente, Africa, Birmania..e noi, mentre ci sparano addosso nel Mediterraneo, abbiamo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Venti guerra

diL'Ue chiede lo stop immediato delle violenze, ma Israele richiama i riservisti e il capo di stato maggiore fa sapere che "tutti i comandi si devono preparare ad un conflitto più ..."Parliamo dell'eterno conflitto in Afghanistan, dellain Siria, di quella in Iraq". Lo ... Succede nel campo di Lipa, achilometri a sud di Biha, al confine che la Croazia. Il 23 dicembre ...«Un vero disastro. Quella tra lunedì e martedì è stata una notte drammatica. Ma non è ancora finita. Qui si contano 24 morti, tra questi dieci sono bambini, sei donne e anche una persona disabile. I f ...Se hai una madre come Caterina Sforza che ha difeso Forlì ed Imola come una tigre contro le armate di Cesare Borgia, e hai il sangue di Ludovico il Moro, Duca di Milano, e quello della più grande casa ...