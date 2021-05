“Uomini&Donne”, a poche ore dalla scelta di Massimiliano, Eugenia compare in una foto con un altro (Di martedì 11 maggio 2021) “Se non ti sceglie, non morirai. Tempo un mese e ne troverai un altro”, ha detto Eugenia Rigotti a Vanessa Spoto nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 11 maggio, puntata che precede la scelta di Massimiliano Mollicone, registrata il 9 maggio e ricaduta sulla rivale di Eugenia, Vanessa. Un pensiero che la corteggiatrice sembrerebbe avere tradotto in fatti a poche ore dalla scelta. A suggerirlo è una foto postata in una Instagram Story. Nello scatto Eugenia compare accanto un ragazzo misterioso che la abbraccia e al quale la Rigotti tocca il viso, in un gesto di intimità. Eugenia Rigotti: “È il fidanzato di un’amica” La foto postata da ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 maggio 2021) “Se non ti sceglie, non morirai. Tempo un mese e ne troverai un”, ha dettoRigotti a Vanessa Spoto nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 11 maggio, puntata che precede ladiMollicone, registrata il 9 maggio e ricaduta sulla rivale di, Vanessa. Un pensiero che la corteggiatrice sembrerebbe avere tradotto in fatti aore. A suggerirlo è unapostata in una Instagram Story. Nello scattoaccanto un ragazzo misterioso che la abbraccia e al quale la Rigotti tocca il viso, in un gesto di intimità.Rigotti: “È il fidanzato di un’amica” Lapostata da ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - carenuolcher : @GiorgiaMeloni @Santi_ABASCAL @FratellidItalia @vox_es @ecrgroup @ECRparty @VOX_Europa_ @fdieuropa Quindi una leade… - ambo_terno : @MarcoStac UO UO UO FRENA perché a scuola è pieno di disegni fatto dai bambini con uomini primitivi che cacciano bisonti? -