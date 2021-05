Uomini e Donne, anticipazioni 11 maggio: Massimiliano sempre più vicino alla scelta (Di martedì 11 maggio 2021) La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri ha regalato davvero molte emozioni al pubblico a casa. La settimana del dating show si è aperta infatti con la messa in onda della scelta della tronista Samantha Curcio che ha deciso di uscire dal programma con Alessio Cennicola. La puntata di oggi vedrà di nuovo protagonista il Trono Classico con il tronista Massimiliano Mollicone che è davvero vicino alla sua scelta. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News hanno riferito infatti che nel corso di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, il ragazzo di Nettuno ha fatto già la sua scelta tra Eugenia e Vanessa. In attesa di vedere la messa in onda della scelta, quest'oggi ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021) La puntata diandata in onda ieri ha regalato davvero molte emozioni al pubblico a casa. La settimana del dating show si è aperta infatti con la messa in onda delladella tronista Samantha Curcio che ha deciso di uscire dal programma con Alessio Cennicola. La puntata di oggi vedrà di nuovo protagonista il Trono Classico con il tronistaMollicone che è davverosua. Lede Il Vicolo delle News hanno riferito infatti che nel corso di una delle ultime registrazioni di, il ragazzo di Nettuno ha fatto già la suatra Eugenia e Vanessa. In attesa di vedere la messa in onda della, quest'oggi ...

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MuredduGiovanni : RT @vittoriale: #PrimaPagina @ilgiornale Sotto il mausoleo c’è una cappella circolare con undici nicchie. Per @GBGuerri il luogo perfetto p… - Stefanodibiagi1 : RT @ZinnonaRyder: Si è più capito perché una donna che va con tanti uomini è una troia, mentre un uomo che va con tante donne è un grande l… -