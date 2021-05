Ultime Notizie Serie A: le parole di Pirlo, Fonseca e Pioli (Di martedì 11 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – Le parole di Fonseca in conferenza – Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole. Ore 13.45 – Le parole di Setti – Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ha risposto alle accuse di Juric. Le sue parole. Ore 13.30 – Buffon saluta la Juve – Il portiere bianconero ha detto addio alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni. Ore 13.15 – Le parole di Nicola in conferenza stampa – Il tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Le sue parole. Ore 13.00 – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – Lediin conferenza – Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue. Ore 13.45 – Ledi Setti – Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ha risposto alle accuse di Juric. Le sue. Ore 13.30 – Buffon saluta la Juve – Il portiere bianconero ha detto addio alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni. Ore 13.15 – Ledi Nicola in conferenza stampa – Il tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Le sue. Ore 13.00 – ...

