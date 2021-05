Truffa a San Giorgio, si spacciano per funzionari del Comune e chiedono dati: “Fate attenzione” (Di martedì 11 maggio 2021) “Sconosciuti telefonano a casa spacciandosi per funzionari dell’Ente e chiedono dati personali, tra cui quelli bancari”. A lanciare l’allarme è il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Truffa a San Giorgio a Cremano, si spacciano per funzionari del Comune e chiedono dati personali: “Fate attenzione” Nel momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 maggio 2021) “Sconosciuti telefonano a casa spacciandosi perdell’Ente epersonali, tra cui quelli bancari”. A lanciare l’allarme è il sindaco di Sana Cremano,Zinno, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.a Sana Cremano, siperdelpersonali: “” Nel momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

larampait : 'Veniamo per conto dell'#ambitoN28, ci dia i suoi dati per avere il contributo economico': la nuova truffa a… - brindisilibera : New post (San Vito dei Normanni. Deve espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per estorsione… - brindisilibera : New post (San Vito dei Normanni. Deve espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per estorsione… - RichbonesE : @leonardoarcang3 @ilgiornale Si rimedia facile è storia arcinota puoi leggerne qui - massimo_san : RT @SkyTG24: Torino, truffa del cellulare: quattro misure cautelari -