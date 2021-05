Advertising

infoitinterno : Terrorismo, Corte d'Assise di Milano: prescritta la pena per Bergamin - infoitinterno : Terrorismo, Corte d'Appello: prescritta la pena per Bergamin - infoitinterno : Terrorismo, Corte d'assise di Milano: prescritta pena Bergamin - RaiNews : #terrorismo, #Bergamin si è costituito in Francia dopo il blitz di fine aprile che ha portato all'arresto di nove e… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Terrorismo: Corte, dopo 30 anni cade interesse eseguire pena: (ANSA) - MILANO, 11 MAG - Sono 'tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Corte

Ora la decisione dellamilanese che ha dichiarato per lui l'estinzione della pena per prescrizione.: dopo 30 anni cade interesse eseguire pena Sono "trascorsi non solo più di quarant'...Lafa notare che "il legislatore" ha stabilito che decorsi 30 anni dalla sentenza che infligge una pena temporanea viene meno "l'interesse dello Stato all'esecuzione della stessa" .Sono "trascorsi non solo più di quarant'anni dai gravissimi fatti di reato per cui Bergamin è stato ritenuto responsabile, ma soprattutto più di trenta anni dall'irrevocabilità della pronuncia di cond ...La Corte di Milano ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la pena a 16 anni che doveva scontare lex militante dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac) ...