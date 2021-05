Teatro, dopo 7 mesi riapre il San Carlo di Napoli. Venerdì alle 19 è di scena La Traviata di Giuseppe Verdi (Di martedì 11 maggio 2021) Mancano pochi giorni alla riapertura al pubblico del Teatro di San Carlo Venerdì 14 maggio alle 19.00 con La Traviata di Giuseppe Verdi. dopo 7 mesi di stop a causa dell’emergenza pandemica, la musica torna finalmente protagonista e il San Carlo può riaprire le proprie porte agli spettatori.Sette in tutto le recite del capolavoro Verdiano, in programma fino a domenica 23 maggio, che vedranno sul podio Karel Mark Chichon, per la prima volta al San Carlo, impegnato a dirigere Orchestra e Coro del Lirico di Napoli (quest’ultimo preparato da José Luis Basso).Lo spettacolo sarà rappresentato in forma semiscenica e la regia è affidata a Marina Bianchi Ad interpretare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Mancano pochi giorni alla riapertura al pubblico deldi San14 maggio19.00 con Ladidi stop a causa dell’emergenza pandemica, la musica torna finalmente protagonista e il Sanpuò riaprire le proprie porte agli spettatori.Sette in tutto le recite del capolavoroano, in programma fino a domenica 23 maggio, che vedranno sul podio Karel Mark Chichon, per la prima volta al San, impegnato a dirigere Orchestra e Coro del Lirico di(quest’ultimo preparato da José Luis Basso).Lo spettacolo sarà rappresentato in forma semiscenica e la regia è affidata a Marina Bianchi Ad interpretare ...

