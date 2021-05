Sassuolo-Juventus, i convocati di Andrea Pirlo: nessuna defezione tra i bianconeri (Di martedì 11 maggio 2021) La Juventus, dopo la pesante sconfitta interna con il Milan, ha assolutamente bisogno di riscattarsi nel match del Mapei Stadium contro il Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, alla vigilia di questa cruciale sfida, ha diramato la lista dei convocati che non presenta alcuna defezione dell’ultimo minuto. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Danilo, Bonucci, Demiral; Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski; Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) La, dopo la pesante sconfitta interna con il Milan, ha assolutamente bisogno di riscattarsi nel match del Mapei Stadium contro il, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero, alla vigilia di questa cruciale sfida, ha diramato la lista deiche non presenta alcunadell’ultimo minuto. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Danilo, Bonucci, Demiral; Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski; Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia. SportFace.

