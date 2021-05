Sally Buzbee è la prima direttrice del Washington Post

Advertising

TgLa7 : Al #WashingtonPost per la prima volta una donna direttore. Sally Buzbee dell'Ap. Sfonda soffitto di vetro dopo 144 anni - NozzaFabrizio : RT @TizianaFerrario: Sally Buzbee è la nuova direttrice del Washington Post. La prima donna - SashaPerugini : Fa ancora notizia. ?? Sally Buzbee è la nuova direttrice del Washington Post, prima donna in 144 anni - La Stampa - LuisaRagni : RT @TgLa7: Al #WashingtonPost per la prima volta una donna direttore. Sally Buzbee dell'Ap. Sfonda soffitto di vetro dopo 144 anni - TizianaFerrario : Sally Buzbee è la nuova direttrice del Washington Post. La prima donna -

Ultime Notizie dalla rete : Sally Buzbee

Per la prima volta nei 144 anni di storia del Washington Post una donna è stata chiamata alla direzione del giornale.dell'Associated Press ha preso il posto di Martin Baron che alla fine di febbraio è andato in pensione., attualmente direttore esecutivo e vicepresidente dell'Ap, prenderà la guida ...Per la prima volta in ben 144 anni di storia, una donna è stata scelta come nuovo direttore del prestigioso quotidiano statunitense Washington Post ., reporter e attuale direttrice nonché vicepresidente dell' Associated Press , prenderà il posto di Martin Baron - in carica dal 2013 fino a febbraio 2021 - e guiderà una redazione di ...Il Washington Post, dal 2013 di proprietà del patron di Amazon Jeff Bezos (costo 250 milioni di dollari), è presente in 26 località, conta oltre mille giornalisti, ha circa tre milioni di abbonati dig ...In una foto daTwitter, la giornalista Sally Buzbee, nuovo direttore del Washington Post, 11 maggio 2021. Per la prima volta nei 144 anni di storia del Washington Post una donna è stata chiamata alla d ...