Quando i vescovi negano la comunione a Biden La riflessione di D’Ambrosio

(Di martedì 11 maggio 2021) L’intento di negare la, da parte deiUsa, più che sorpresa suscita tanta tristezza e diverse perplessità. Il fatto: una portavoce della Conferenza episcopale americana ha annunciato che la riunione di giugno esaminerà “il tema della” e se autorizzare i, in una data successiva, a elaborare un documento sul tema. Un alto prelato citato dai media Usa ha spiegato che lo scopo del futuro documento sarà di “chiarire la posizione della Conferenza chee altri politici cattolici non si dovrebbero presentare all’altare per ricevere la” (Ansa). In questa situazione il prefetto Ladaria ha pensato bene di scrivere una lettera al presidente della conferenza episcopale degli Stati Uniti, José Gomez, frenando il progetto, ...

Advertising

mauriziogabrie4 : L' obiettivo qual ' e' liquidare una persona come nei saldi ...togliere un mattone alla volta dalla sua una casa .… - lavocedelne : Alto Adige, dopo 335 anni chiude il convento di Sabiona - 0hmydearniall : lo schifo che provo quando nelle indagini di scomparse e simili si devono mischiare vescovi, preti, chiese e cazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando vescovi

Corriere della Sera

Francesco, che ancheera cardinale arcivescovo di Buenos Aires ha sempre contrastato la ...ormai ampiamente diffuso soprattutto in alcune zone del pianeta e che già il recente Sinodo dei...È stato così per 'il ministero dei, presbiteri e diaconi', ma lo stesso si è verificato per ...accompagnato l'impegno evangelizzatore della Chiesa e si è resa ancora più necessariaera ...Papa Francesco istituisce il ministero laicale di catechista qualificando la presenza dei laici nella Chiesa. D’ora in poi non saranno più scelti dal parroco in autogestione e senza un’adeguata formaz ...Sentenza del tribunale di Pistoia sulle responsabilità amministrative del giro di appalti truccati di Comune e Provincia. Disposte anche confische per 4,7 milioni di euro e tre divieti di contrattare ...