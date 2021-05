Premier League 2020/2021, il Manchester City è campione d’Inghilterra (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester City è campione d’Inghilterra. La squadra di Guardiola, ampiamente in testa alla Premier League 2020/2021, per diversi mesi, riesce a festeggiare soltanto l’11 maggio e sul divano con la sconfitta casalinga dei cugini del Manchester United, che hanno ceduto in casa contro il Leicester per 1-2. Questo vuol dire che restano dieci i punti di distacco tra i cizitens e i Red Devils, incolmabili nelle ultime tre giornate. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Il. La squadra di Guardiola, ampiamente in testa alla, per diversi mesi, riesce a festeggiare soltanto l’11 maggio e sul divano con la sconfitta casalinga dei cugini delUnited, che hanno ceduto in casa contro il Leicester per 1-2. Questo vuol dire che restano dieci i punti di distacco tra i cizitens e i Red Devils, incolmabili nelle ultime tre giornate. SportFace.

