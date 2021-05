Più di 2 miliardi di ore in visualizzazioni, un mese di aprile (ancora) da record per Twitch (Di martedì 11 maggio 2021) Twitch ha nuovamente battuto i propri record. Gli oltre 2 miliardi di ore in visualizzazioni nel mese di aprile rappresentano il terzo record solo nel 2021, come emerge dai dati di Rainmaker.gg, il partner di analisi di StreamElements. Un risultato che pone Twitch nettamente avanti a Facebook Gaming, che si aggira sui 360.000 milioni di ore guardate negli ultimi tre mesi. Per Twitch, gran parte del pubblico proviene dalla crescita sempre più evidente dei canali di Just Chatting, che totalizzano da soli 283 milioni di ore. L’unica categoria che si avvicina è Grand Theft Auto V, che continua ad aumentare il suo pubblico nonostante sia stato rilasciato nel 2013. GTA V ha terminato con 236 milioni di ore guardate ad ... Leggi su esports247 (Di martedì 11 maggio 2021)ha nuovamente battuto i propri. Gli oltre 2di ore inneldirappresentano il terzosolo nel 2021, come emerge dai dati di Rainmaker.gg, il partner di analisi di StreamElements. Un risultato che ponenettamente avanti a Facebook Gaming, che si aggira sui 360.000 milioni di ore guardate negli ultimi tre mesi. Per, gran parte del pubblico proviene dalla crescita sempre più evidente dei canali di Just Chatting, che totalizzano da soli 283 milioni di ore. L’unica categoria che si avvicina è Grand Theft Auto V, che continua ad aumentare il suo pubblico nonostante sia stato rilasciato nel 2013. GTA V ha terminato con 236 milioni di ore guardate ad ...

Advertising

M5S_Europa : Nel 2020 #Amazon ha guadagnato in #Europa 44 miliardi, ma la sua sede in #Lussemburgo non ha pagato un euro di corp… - Gaiagioialiber1 : RT @MMaXXprIIme: Spendiamo miliardi di euro per accogliere migranti quanto sarebbe più semplice dare loro soldi per crearsi un futuro in Af… - MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: Spendiamo miliardi di euro per accogliere migranti quanto sarebbe più semplice dare loro soldi per crearsi un futuro in Af… - GiorgioAntonel1 : RT @aperegina61: Alzare le tasse ai ricchi e rendere la fiscalità più progressiva serve #Visco 'il Pd si svegli: per noi vale fino a 10 mil… - esports247_it : Più di 2 miliardi di ore in visualizzazioni, un mese di aprile (ancora) da record per Twitch -

Ultime Notizie dalla rete : Più miliardi Lvmh, Guerra torna 'al primo amore'. Entra nel Cda degli occhiali di Thelios Andrea Guerra , il manager milanese, classe 1965, che dal 2004 al 2014 ha trasformato Luxottica (oggi EssilorLuxottica) portandola da un giro d'affari di 2,8 miliardi a oltre 7 miliardi, riprende in ...

La minaccia incombe sull' Italia . Incubo "freno d' emergenza " ...dovuto erogarsi il blocco di miliardi per la ripresa dei singoli Paesi membri, i cosiddetti falchi posero una clausola . Questa clausola viene definita "freno d'emergenza" e funziona in modo più o ...

Trattori Sdf nell’anno dei record: più ordini, investimenti e lavoro Il Sole 24 ORE Andrea Guerra , il manager milanese, classe 1965, che dal 2004 al 2014 ha trasformato Luxottica (oggi EssilorLuxottica) portandola da un giro d'affari di 2,8a oltre 7, riprende in ......dovuto erogarsi il blocco diper la ripresa dei singoli Paesi membri, i cosiddetti falchi posero una clausola . Questa clausola viene definita "freno d'emergenza" e funziona in modoo ...