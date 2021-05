Pioli: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Qui si respira aria positiva, voglio migliorarmi” (Di martedì 11 maggio 2021) Stefabo Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa della situazione dei rossoneri dopo la vittoria contro la Juve: “abbiamo vinto contro un avversario dove il Milan ha sempre avuto difficoltà, un avversario storico e forte. Sono vittorie che ti danno fiducia ed è stato giusto essere soddisfatti, ma non abbiamo ancora fatto niente. Possiamo esultare solamente quando raggiungeremo l’obiettivo Champions. Mentalmente dobbiamo essere forti, stare dentro le difficoltà delle partite e superarle, come accaduto con la Juve. Alternative a Ibrahimovic? abbiamo bene in mente i nostri principi e i nostri concetti. L’altra sera siamo stati bravi ad attaccare gli spazi con molti giocatori. Bisogna essere una squadra matura che fa le scelte giuste al momento giusto”. Sulla sua ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Stefabo, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa della situazione dei rossoneri dopo la vittoria contro la Juve: “vinto contro un avversario dove il Milan ha sempre avuto difficoltà, un avversario storico e forte. Sono vittorie che ti danno fiducia ed è stato giusto essere soddisfatti, ma nonniente. Possiamo esultare solamente quando raggiungeremo l’obiettivo Champions. Mentalmente dobbiamo essere forti, stare dentro le difficoltà delle partite e superarle, come accaduto con la Juve. Alternative a Ibrahimovic?bene in mente i nostri principi e i nostri concetti. L’altra sera siamo stati bravi ad attaccare gli spazi con molti giocatori. Bisogna essere una squadra matura che fa le scelte giuste al momento giusto”. Sulla sua ...

