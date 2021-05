Pioggia diffusa e maltempo sul weekend | il meteo fino al 15 maggio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 maggio 2021) I prossimi giorni, e almenoal, saranno contrassegnati da un via vai di perturbazioni atlantiche che faranno peggiorare il tempo dapprima al Centro-Nord, poi anche al Sud. Il team del sito www.iL.it avvisa che alin atto in queste ore al Nord e in Toscana, seguiranno altre fasi decisamente molto instabili e ancora con bersaglio principale il Nord (specie i settori orientali) e il Centro (in primis la Toscana). Come se non bastasse in presenza di precipitazioni le temperature calerannomente di parecchi gradia raggiungere valori addirittura sotto la media del periodo. Inizialmente il Sud sarà un’isola felice dove non ci saranno precipitazioni e addirittura le temperature potranno salirea superare i 30°C in Puglia nella ...