Pd? Letta non sta sereno Comunali, dimissioni se perde... (Di martedì 11 maggio 2021) Enrico Letta rimandato in autunno. E' la lettura che danno nel Pd dopo il pasticcio di Roma con il ritiro dell'ipotesi della candidatura a sindaco di Nicola Zingaretti, il ritorno su Roberto Gualtieri (debole nei sondaggi) e il divorzio dal Movimento 5 Stelle che, con Giuseppe Conte in testa, conferma il pieno sostegno a Virginia Raggi. Alla fine il dibattito... Segui su affaritaliani.it

bobogiac : Il fatto che Enrico Letta consideri il #referendum come un modo di “buttare la palla in tribuna” la dice lunga sull… - LegaSalvini : ++ IL GIORNALE: «GLI ELETTORI DEL PD BOCCIANO LETTA: 'LO IUS SOLI NON È UNA PRIORITÀ'» ++ - Linkiesta : La linea autolesionista del Pd a #Roma mette in difficoltà #Gualtieri (e i romani) Letta ha azzoppato il cavallo m… - cocchi2a : RT @Patty66509580: Caso Durigon, il silenzio dei vertici Pd Letta e Provenzano. Boccia: “Valuteremo la mozione del M5s” - renzianadoc : RT @OGiannino: Ma come, i sor tentenna del Pd insegui-Conte hanno rimesso Raggi al centro dei riflettori a Roma mentre Conte nega ogni patt… -