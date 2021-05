Parchi divertimento, flash-mob per riaprire con oltre 200 lavoratori e artisti (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Per un giorno, Piazza del Popolo ha fatto da palcoscenico alle mascotte e ai cartoni animati più amati dai bambini: grande successo martedì 11 maggio per la manifestazione organizzata dall’Associazione Parchi permanenti italiani aderente a Confindustria, a favore della riapertura di Parchi tematici e acquatici prima del 1° luglio. All’evento hanno partecipato tutti i protagonisti del settore, provenienti da ogni parte d’Italia: i Parchi del gruppo Costa Edutainment, Leolandia, MagicLand, Mirabilandia, Zoomarine, Gardaland e molti altri ancora. Con il motto ‘Liberate il sorriso’ oltre duecento lavoratori e artisti, hanno inscenato un flash-mob a base di musica, palloncini colorati e spettacolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Per un giorno, Piazza del Popolo ha fatto da palcoscenico alle mascotte e ai cartoni animati più amati dai bambini: grande successo martedì 11 maggio per la manifestazione organizzata dall’Associazionepermanenti italiani aderente a Confindustria, a favore della riapertura ditematici e acquatici prima del 1° luglio. All’evento hanno partecipato tutti i protagonisti del settore, provenienti da ogni parte d’Italia: idel gruppo Costa Edutainment, Leolandia, MagicLand, Mirabilandia, Zoomarine, Gardaland e molti altri ancora. Con il motto ‘Liberate il sorriso’duecento, hanno inscenato un-mob a base di musica, palloncini colorati e spettacolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

