Paolo Rossi svelato il suo testamento rose rosse per il compleanno delle figlie (Di martedì 11 maggio 2021) Federica Cappelletti è la vedova dell’ex calciatore scomparso Paolo Rossi racconta com’è cambiata la sua vita e quella delle figlie dopo la scomparsa del marito. E come lui ha voluto dedicare un pensiero speciale alle loro piccole. Paolo Rossi non voleva che le figlie lo dimenticassero e ha chiesto alla moglie Federica Cappelletti di regalare Leggi su people24.myblog (Di martedì 11 maggio 2021) Federica Cappelletti è la vedova dell’ex calciatore scomparsoracconta com’è cambiata la sua vita e quelladopo la scomparsa del marito. E come lui ha voluto dedicare un pensiero speciale alle loro piccole.non voleva che lelo dimenticassero e ha chiesto alla moglie Federica Cappelletti di regalare

Advertising

Corriere : Paolo Rossi e il testamento per le figlie: «Rose rosse per loro ad ogni compleanno» - MediasetTgcom24 : Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' #paolorossi… - SkySport : Paolo Rossi, il testamento: rose e un biglietto in regalo alle figlie per ogni compleanno - FedericaCappel4 : Il testamento di Paolo Rossi: rose rosse alle figlie ad ogni compleanno - DjSteevo : Valentino Rossi, il lungo addio: quando correre è più importante di vincere -