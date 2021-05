Milan | presentata la maglia per la stagione 2021-2022

(Di martedì 11 maggio 2021) Ilha presentato la nuovaper la. La nuova divisa farà il suo debutto con la Squadra Femminile. Ilha presentato ufficialmente la nuovaper lae che sarà indossata per la prima volta dalla squadra Femminile. Si tratta di un evento storico in quanto sarà la prima volta che la divisa di casa saràin campo dalla Squadra Femminile. “PUMA ha presentato oggi il nuovo Home kit dell’AC/22 che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili. Per la prima volta nella storia della Serie A, sarà una squadra femminile a far debuttare in campo il nuovo Home kit di un Club, che ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, presentata la nuova maglia - columbio94 : RT @MilanInter241: Presentata la nuova maglia 2021/2022 del #MilanFemminile @pumafootball ????? credit: AC Milan - EPanesi : RT @MilanInter241: Presentata la nuova maglia 2021/2022 del #MilanFemminile @pumafootball ????? credit: AC Milan - EPanesi : RT @MilanInter241: Presentata la nuova Home Shirt del #Milan, stagione 2021/2022. #Kjaer ????? - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Milan, presentata la nuova maglia -

Ultime Notizie dalla rete : Milan presentata

Celebra il significato di "Move Like", cioè muoversi con passione ed eleganza cercando di andare oltre al concetto di Club di calcio, nel rispetto della tradizione e dell'impegno per l'...Sul ko col'C era grande delusione perché abbiamo perso 3 - 0 col: una gara importante ... Avevamo pensato di fare qualcosa mettendo un attaccante in più a gennaio ma non si èl ...Cari amici di Toro News, in diretta dalla sala stampa dello stadio Olimpico "Grande Torino" collegati per la conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola alla vigilia di Torino-Milan (domani, o ...TORINO - "Come si ferma il Milan? Abbiamo affrontato tante squadre toste, loro hanno qualità e sono in forma. Per fermarli vedremo strada facendo, oggi c'è l'ultimo allenamento e faremo la conta di ch ...