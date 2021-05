Mezzaroma: “Serie A, iscrizione sicura”. Lotito: “Rispetterò le norme. Per chi sa leggerle…” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si definisce “il Robin Hood del calcio perché lotto contro le ingiustizie”. Progetta “una Salernitana autonoma e libera, tanto che stiamo costruendo anche un altro campo al centro sportivo”. E’ notte: Claudio Lotito, ai microfoni del magazine sportivo Salernitananews, intervistato da Alfonso Maria Avagliano e Eugenio Marotta, risponde con piglio alla domanda più importante: “Il futuro? I salernitani ora incassino questo risultato storico. Stiano tranquilli che Rispetterò pedissequamente le norme. Per chi sa leggerle”. Lotito affila le armi. E si toglie qualche sassolino: “A Salerno c’erano i cartelli con il mio nome e il wanted. Si parlava di cordate… La verità è che ci vogliono i fatti. E i fatti dicono che con Lotito il risultato è garantito”. Parole che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si definisce “il Robin Hood del calcio perché lotto contro le ingiustizie”. Progetta “una Salernitana autonoma e libera, tanto che stiamo costruendo anche un altro campo al centro sportivo”. E’ notte: Claudio, ai microfoni del magazine sportivo Salernitananews, intervistato da Alfonso Maria Avagliano e Eugenio Marotta, risponde con piglio alla domanda più importante: “Il futuro? I salernitani ora incassino questo risultato storico. Stiano tranquilli chepedissequamente le. Per chi sa leggerle”.affila le armi. E si toglie qualche sassolino: “A Salerno c’erano i cartelli con il mio nome e il wanted. Si parlava di cordate… La verità è che ci vogliono i fatti. E i fatti dicono che conil risultato è garantito”. Parole che ...

Advertising

fattoquotidiano : La Salernitana torna in Serie A e si apre il caso della multiproprietà: adesso Claudio Lotito e il cognato Mezzarom… - anteprima24 : ** #Mezzaroma: 'Serie A, iscrizione sicura'. #Lotito: 'Rispetterò le norme. Per chi sa leggerle...' **… - Salernogranata : Serie A, la soddisfazione di Mezzaroma: Vittoria del gruppo - RassegnaZampa : #Calcio #Salernitana in #serieA: #Lotito, ecco perché non può lasciare a #Mezzaroma - angiuoniluigi : RT @Corriere: Salernitana in serie A: Lotito, ecco perché non può lasciare a Mezzaroma -