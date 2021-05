Matteo Bassetti ‘numero uno’: ecco quanto guadagna davvero per andare in televisione (Di martedì 11 maggio 2021) Lo abbiamo visto sulla Rai, Mediaset, La7 e Sky. Matteo Bassetti è uno dei volti che ci siamo abituati a vedere in televisione durante il lungo periodo di emergenza sanitaria. L’esposizione mediatica, si sa, ha i suoi lati positivi ma anche negativi. Buona parte del pubblico, in particolare sui social, non ha visto di buon occhio l’assiduità con cui il virologo si è presentato di fronte alle telecamere. Ma quanto guadagna ogni volta che esce in televisione? In un’intervista a Di Più Tv, Matteo Bassetti ha voluto specificare che non avrebbe immaginato di diventare tanto popolare. Ma sul web continuano le accuse nei suoi confronti, vari utenti sono convinti che il medico trascuri i suoi pazienti per dirigersi in televisione ogni volta ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 maggio 2021) Lo abbiamo visto sulla Rai, Mediaset, La7 e Sky.è uno dei volti che ci siamo abituati a vedere indurante il lungo periodo di emergenza sanitaria. L’esposizione mediatica, si sa, ha i suoi lati positivi ma anche negativi. Buona parte del pubblico, in particolare sui social, non ha visto di buon occhio l’assiduità con cui il virologo si è presentato di fronte alle telecamere. Maogni volta che esce in? In un’intervista a Di Più Tv,ha voluto specificare che non avrebbe immaginato di diventare tanto popolare. Ma sul web continuano le accuse nei suoi confronti, vari utenti sono convinti che il medico trascuri i suoi pazienti per dirigersi inogni volta ...

