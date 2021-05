**M5S: Ass.Rousseau, ‘no ingerenze politiche, solo rispetto principi (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Qualsiasi attività e iniziativa portata avanti dall’Associazione Rousseau è sempre stata finalizzata a garantire che i principi fondanti del progetto costruito insieme al MoVimento 5 Stelle venissero rispettati, onorati e protetti”. Così l’Associazione Rousseau replica al M5S in un post dal titolo ‘Le dieci fake news del giorno. La verità su quanto sta accadendo’, difendendosi dalle accuse su presunte ingerenze arrivate con dichiarazioni pubblicate sul ‘Blogdellestelle” o il manifesto ‘Controvento”.“Il Manifesto ControVento non fa altro che delineare proprio quel perimetro valoriale entro il quale poter utilizzare l’ecosistema Rousseau e garantire il principio di neutralità e garanzia di terzietà che il modello Rousseau deve garantire per ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Qualsiasi attività e iniziativa portata avanti dall’Associazioneè sempre stata finalizzata a garantire che ifondanti del progetto costruito insieme al MoVimento 5 Stelle venissero rispettati, onorati e protetti”. Così l’Associazionereplica al M5S in un post dal titolo ‘Le dieci fake news del giorno. La verità su quanto sta accadendo’, difendendosi dalle accuse su presuntearrivate con dichiarazioni pubblicate sul ‘Blogdellestelle” o il manifesto ‘Controvento”.“Il Manifesto ControVento non fa altro che delineare proprio quel perimetro valoriale entro il quale poter utilizzare l’ecosistemae garantire ilo di neutralità e garanzia di terzietà che il modellodeve garantire per ...

